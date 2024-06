a un passo dall'addio alla. E' quanto viene riportato in Brasile, da Ge Globo, che spiega come siano state confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni circa l'interessamento del Cruzeiro, con il club brasiliano pronto ad alzare l'offerta a 4 milioni di euro, fiducioso di chiudere presto il colpo. Inizialmente è arrivata una richiesta per il prestito dell'attaccante di proprietà dei bianconeri, ma ora la situazione può smuoversi. Sempre secondo il media brasiliano, il Cruzeiro sarebbe già in fase avanzata di trattative con l'entourage del calciatore. Adesso si attende la risposta della Juventus.