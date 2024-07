Sono stati fatti molti sondaggi, ma nessuna offerta concreta è arrivata.ha mercato, soprattutto in campionati minori, ma anche in Bundesliga, dove ha lasciato un bel ricordo e tornerebbe volentieri. Tuttavia, le trattative avanzano poco. Al momento, la situazione è ferma, ma con i saldi estivi tutto può cambiare. Filip Kostic non ha fretta; si sta concentrando sul recupero fisico e sarà pronto a disposizione di Thiago Motta appena possibile. Insieme alla dirigenza, valuterà la direzione da prendere per il suo futuro.