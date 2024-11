Derby francese all'orizzonte per Nicolò, talentuoso centrocampista classe 2001 dellae della nazionale italiana. Secondo Sportmediaset, sia il PSG che il Marsiglia sono interessati al giocatore e pronti a contendersi il suo cartellino nel mercato di gennaio. La Juventus sta valutando attentamente la situazione e, qualora decidesse di cedere Fagioli, sarebbe pronta a intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo. La possibile cessione del giovane regista potrebbe aprire nuove opportunità per i bianconeri, mentre il giocatore si prepara a una potenziale nuova avventura in Ligue 1.