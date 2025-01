Oltre addel, lapotrebbe rinforzare ulteriormente il reparto difensivo puntando su un altro centrale. Secondo quanto riportato da Sky, i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Axel, difensore francese classe 1998 attualmente in forza al Chelsea. Disasi, che in passato ha vestito la maglia del Monaco, è considerato un profilo interessante per le sue qualità fisiche e tattiche. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione, valutando la fattibilità dell'operazione per garantire solidità e talento alla propria difesa. Si tratta di una possibile mossa strategica per il mercato invernale.