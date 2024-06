Khephren Thuram Juve, le ultime

Procede spedita la sessione di calciomercato dellache vuole dare nelle mani di, fin dalle prime battute del ritiro, una rosa il più colpleta possibile. Oggi è il giorno di Douglas Luiz: operazione chiusa da giorni, si attende solo il comunicato ufficiale. Ma le mosse della dirigenza bianconera non finiscono qui.Il primo nome in lista, dopo quello del brasiliano, è Khephren Thuram. Due strade parallele che non si incrociano. Da una parte la Juventus aspetta la risposta di Adrien Rabiot, dall’altra procede spedita per portare Khephren Thuram a Torino. Insomma, a prescindere da quello che il centrocampista impegnato all’Europeo con la Francia deciderà; il calciatore del Nizza è ora in cima alla lista dei desideri, sottolineato in rosso come lo sono le priorità da sbrogliare.La strategia è chiara, chiudere a stretto giro – completando un’operazione che nel suo complesso dovrà stare sotto i 20 milioni complessivi, almeno nelle intenzioni della dirigenza bianconera -, e dare in mano a Thiago Motta un calciatore funzionale al nuovo progetto Juventus.