Budimir Juve, i numeri stagionali

Presenze: 9

Minuti: 598'

Goal: 4

Un Goal ogni: 150 minuti

Assist: 1

A gennaio latornerà sul mercato per cercare un difensore affidabile, vista l'assenza di Bremer a causa della rottura del crociato, e un attaccante che possa sostituire Milik, che non offre garanzie. Il club, però, non intende fare grandi investimenti, puntando su opzioni low cost. Secondo Fichajes.net, l'ultima idea di Cristiano Giuntoli è Ante, attaccante classe '91 che ha giocato in Italia con Crotone e Sampdoria, ma che è esploso con l'Osasuna in Spagna, segnando quattro gol in nove giornate di Liga.