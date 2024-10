L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato la situazione del calciomercato della, che è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. In vista della sessione di gennaio e, soprattutto, della prossima estate, il club bianconero starebbe monitorando con particolare attenzione Dominic, attaccante inglese classe 1997 attualmente in forza all'Everton. Il contratto del giocatore scadrà a giugno, e potrebbe quindi essere disponibile a parametro zero, rappresentando un'opportunità interessante per la Juventus. Calvert-Lewin, noto per la sua fisicità e abilità nel gioco aereo, potrebbe essere un profilo ideale per rafforzare l'attacco juventino.