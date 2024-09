Gli osservatori dellasono volati in Germania per valutare un possibile vice. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco Bild, emissari del club bianconero sono stati avvistati a una partita dello Schalke 04, dove hanno seguito attentamente Moussa. L'attaccante franco-maliano, nato nel 1999, sta impressionando nella Bundesliga 2 con 3 gol e 1 assist in 4 partite. La Juventus sta monitorando il giovane talento per capire se potrebbe essere l'alternativa ideale a Vlahovic, rinforzando il reparto offensivo in vista delle prossime sfide della stagione.