Giacomo, attaccante classe 2000 della nazionale italiana, è stato accostato a diverse squadre, tra cui la, in vista del mercato di gennaio. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, l’attaccante non lascerà il Napoli a stagione in corso. Antonio Conte, allenatore dei partenopei, ha posto un veto sulla sua cessione, ritenendo fondamentale mantenere intatta la rosa offensiva, indipendentemente dalle offerte ricevute. Raspadori, quindi, resterà al Napoli almeno fino alla fine della stagione, con ogni eventuale decisione sul suo futuro rimandata all’estate.