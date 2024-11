Laguarda al mercato invernale per rinforzare la difesa, complice l'assenza di Bremer e Cabal. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club avrebbe avviato contatti con l'agente di Antonio Silva, promettente centrale del Benfica. Il giovane talento potrebbe rappresentare una soluzione concreta per rafforzare il reparto arretrato. La sua eventuale acquisizione è vista come un'opzione interessante per garantire solidità alla squadra, allenata da Thiago Motta. Silva, già sotto i riflettori per le sue prestazioni, si aggiunge alla lista di nomi monitorati dalla dirigenza bianconera per assicurare alternative valide in difesa.