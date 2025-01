Secondo il Corriere dello Sport, lapotrebbe puntare su Niclasper il mercato di gennaio. Il centravanti tedesco, in uscita dal West Ham dopo un'esperienza deludente in Premier League, rappresenta un’opzione per rinforzare l’attacco bianconero. Sebbene non sia la prima scelta, la Juve sta valutando diverse soluzioni dopo il nuovo infortunio di Arkadiusz Milik, che ha ulteriormente ritardato il suo rientro in campo. La dirigenza, infatti, non vuole escludere alcuna possibilità per assicurare maggiore profondità e qualità al reparto offensivo nella seconda parte della stagione.