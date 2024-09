Juventus, le cifre del calciomercato 2023-24

Nel comunicato con cui laha reso noti i dati del bilancio al 30 giugno 2024 vengono messe nero su bianco anche tutte le cifre delle sessioni direlative alla stagione 2023-24 (in sostanza, estate 2023 e gennaio 2024)."Le operazioni perfezionate nella Campagna Trasferimenti 2023/2024 hanno comportato complessivamente un aumento del capitale investito di € 90,1 milioni, derivante da acquisizioni e incrementi per € 99,5 milioni e cessioni per € 9,4 milioni (valore contabile netto dei diritti ceduti)", si legge nel documento ufficiale. "Le plusvalenze nette generate dalle cessioni ammontano a € 22,5 milioni. L’effetto finanziario netto complessivo, inclusi gli oneri accessori nonché gli oneri e i proventi finanziari impliciti sugli incassi e pagamenti dilazionati, è negativo per € 43,7 milioni".