Ladesidera acquistare Riccardo, ma ilnon sembra intenzionato a cederlo, complicando i piani bianconeri. Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica del Bologna, ha dichiarato che il club vuole tenere Calafiori, ma potrebbe considerare offerte importanti, soprattutto da mercati diversi dalla Serie A. Infatti,ha attirato l'interesse di club della Premier League come Liverpool, Arsenal e Manchester United, rendendo improbabile il suo trasferimento allaIn alternativa, la Juventus sta valutando altri difensori, come Jakubdell'Arsenal, Maxencedel Wolfsburg, Strahinjadel Salisburgo, Mario, recentemente svincolato dall'Atletico Madrid, e Ousmanedello Sporting Lisbona. Kiwior è apprezzato per la sua versatilità e l'esperienza internazionale, mentre Lacroix e Pavlovic sono noti per le loro capacità difensive e fisiche. Hermoso rappresenta un'opzione conveniente per qualità ed esperienza, e Diomandé è un giovane talento molto conteso sul mercato. Lo riporta calciomercato.com.