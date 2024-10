Conceicao Juve, la situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ladovrà accelerare le trattative con il Porto per assicurarsi Francisco. Nonostante i bianconeri godano di un canale preferenziale con il club portoghese, il prezzo del cartellino del giovane talento non scenderà di molto rispetto ai 30 milioni della clausola rescissoria fissata dal Porto. Questo significa che la Juventus dovrà comunque fare un investimento significativo per assicurarsi l'esterno classe 2002.Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sarà chiamato a muoversi in anticipo rispetto alle altre squadre interessate, per evitare che la situazione si complichi e che altre società europee possano inserirsi nella corsa per il giocatore. Il rischio, sottolinea il quotidiano, è che se la Juventus non agirà tempestivamente, si possa creare un’asta nella prossima finestra di mercato estiva, complicando ulteriormente l'acquisizione di Conceicao e facendo lievitare i costi.