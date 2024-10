Laha avviato passi concreti per ingaggiare, attaccante canadese del Lille. I suoi agenti hanno recentemente incontrato i dirigenti bianconeri per discutere in dettaglio i costi, tra cui ingaggio e commissioni, e valutare la possibile durata del contratto. Durante l'incontro, si è avuto un confronto completo su vari aspetti dell'operazione. David, classe 2000, ha espresso il suo interesse per la Serie A e ha manifestato un forte apprezzamento per l'idea di trasferirsi alla Juventus, mostrando apertura verso la soluzione proposta dalla società torinese. lo riporta calciomercato.com.