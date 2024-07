Ilè in attesa della risposta definitiva di Alvaro, atteso lunedì, con buone probabilità di un esito positivo, come riporta calciomercato.com. La trattativa per il trasferimento dell'attaccante dell'Atletico Madrid è stata influenzata dalla telefonata di Zlatan Ibrahimovic, che ha appoggiato la richiesta di Morata di un contratto quadriennale. Questo gesto ha giocato un ruolo determinante nel convincere il giocatore spagnolo a considerare seriamente il passaggio al club rossonero. Morata, con esperienza in top club europei come Juventus, Real Madrid e Chelsea, rappresenterebbe un rinforzo significativo per l'attacco del Milan