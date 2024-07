L'Inter non è più di proprietà della famiglia, che affronta diversi problemi legali. Oltre al debito non pagato con il fondo Oaktree, vi è una causa con la China Construction Bank e altre azioni legali perverso vari creditori, tra cui la Premier League. La PPLive Sports, controllata dagli Zhang, ha interrotto l'accordo per i diritti della Premier League senza pagare, portando a una causa vinta dalla lega inglese. Il Tribunale di Hong Kong ha chiesto il riconoscimento della liquidazione di PPLive al Tribunale di Shanghai, permettendo ai creditori di recuperare i fondi in Cina. Lo riporta Calcio e Finanza.