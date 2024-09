Il decreto Omnibus si avvia alla conclusione del suo iter in Senato, dopo aver ottenuto l'approvazione delle commissioni Bilancio e Finanze, seppur con alcune tensioni. Tra i temi principali, è stato bocciato un emendamento di Forza Italia che mirava ad abrogare la norma sull'organo consultivo dei tifosi nei CdA delle società sportive. Inoltre, non è stata approvata la proroga del regime fiscale agevolato per i cosiddetti "impatriati", inclusi i calciatori, proposto da Forza Italia. L’emendamento puntava a estendere fino al 2027 gli sgravi fiscali per i nuovi sportivi, ma la scadenza resta fissata al 31 dicembre 2023.