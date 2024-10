Riccardo Calafiori, in una lunga intervista alla BBC, ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in Inghilterra, dove si è trasferito da qualche mese. Il difensore azzurro ha parlato con entusiasmo del suo adattamento: "Voglio vivere pienamente questa nuova esperienza, come se fossi davvero un inglese. A cominciare dalla lingua: fin da bambino ho sempre avuto la passione per impararle, e ho iniziato con Netflix e i testi delle canzoni. Sto ancora imparando, e voglio migliorare".Oltre al calcio, Calafiori ha toccato anche temi legati alla vita quotidiana, come il cibo britannico: "Il cibo in Inghilterra? Mi aspettavo di peggio, non è poi così male. Ho provato anche il fish and chips, una volta al mese si può fare, anche se non è salutare". Un modo per dimostrare la sua volontà di immergersi completamente nella cultura locale, pur mantenendo un occhio alla propria salute e forma fisica."La scorsa stagione è stata senza dubbio la mia migliore stagione, e l'allenatore mi ha aiutato molto. È stato il primo a schierarmi come difensore centrale, dopo che avevo sempre giocato come terzino sinistro. Volevo dimostrare ai tifosi della Serie A che non ero il giocatore che avevano visto qualche anno prima, sono contento di averli fatti ricredere".