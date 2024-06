GOAL: Spain 1-0 Italy!



Molto sfortunato Riccardo Calafiori nel match contro la Spagna, gara valida per la seconda giornata del girone B. Dopo un primo tempo in cui le Furie Rosse avevano dominato, gli uomini del ct De La Fuente trovano il gol del vantaggio grazie ad un'autogol sfortunato dell'ex Roma e Basilea. Dalla sinistra Williams scende in area di rigore e mette il pallone in mezzo. Pallone deviato appena da Morata, sulla traiettoria c'è Calafiori, preso in contro tempo. La palla carambola in rete, con Donnarumma battuto dopo aver salvato più volte l'Italia.