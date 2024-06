Calafiori-Juventus: affare possibile?

La sfortuna, a volte, ci vede davvero benissimo. È stato così ieri sera per Riccardo, protagonista di una partita di alto livello anche contro la Spagna - con chiusure e interventi da veterano - macchiata però dalla deviazione per l'autogoal che di fatto ha condannato l'alla sconfitta. Non che la colpa dell'episodio fosse sua, intendiamoci. Difficilmente il difensore avrebbe potuto evitare di far finire in rete il pallone, arrivato dalle sue parti - dove incombeva un sempre pericoloso Alvaro Morata - per via di una serie di errori degli altri compagni di squadra, a partire da un Giovanni Di Lorenzo rimasto in apnea per tutta la serata al cospetto di un incontenibile Nico Williams.Su Calafiori, anche ieri, erano accesi i riflettori della(in compagnia di altre big…). Che è sempre convinta di voler fare un tentativo per lui con il, pur sapendo che ci sarà da sudare per arrivare al traguardo. Il club rossoblù, infatti, continua a chiedere qualcosa come, di cui il 50% andrebbe poi al Basilea, una cifra che a quanto pare non potrebbe essere abbassata nemmeno tramite l'inserimento di una contropartita tecnica (il nome emerso era quello di Moise Kean). La trattativa, quindi, si preannuncia in salita. Ma Cristiano Giuntoli, questo è certo, non sembra tipo da farsi spaventare...





