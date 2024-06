Intervenuto ai microfoni di Libero, il direttore sportivo delMarcoè tornato a parlare di Riccardo, protagonista in questi giorni all'Europeo con la Nazionale italiana e obiettivo di mercato della. Ecco il suo commento sul difensore classe 2002: "Cala rappresenta una sorpresa solo per chi non lo conosce bene. Noi lo sappiamo capace di tali prodezze. 4 milioni? Con Giovanni Sartori lo stavamo seguendo da due anni, era reduce da un guaio al ginocchio. Il Basilea è una fucina interessante di giocatori, abbiamo preso anche Ndoye".