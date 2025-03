Juventus-Atalanta, la MOVIOLA LIVE: rigore per il tocco di mano di McKennie, Marelli: 'Il rigore è automatico'

Getty Images

Arbitro : Sozza

: Sozza Assistenti : Bindoni-Tegoni

: Bindoni-Tegoni IV Ufficiale : Maresca

: Maresca VAR : Di Paolo

: Di Paolo AVAR: Aureliano

Juventus-Atalanta, la MOVIOLA LIVE

si affrontano nel posticipo domenicale della ventottesima giornata di, nel match in programma all'Allianz Stadium (calcio d'inizio alle 20:45).La Juve è reduce da cinque vittorie consecutive in campionato con Empoli, Como, Inter, Cagliari e Verona: da questo punto di vista è il miglior momento per la squadra, almeno a livello di risultati in Serie A. Con un successo, la Juve aggancerebbe l'Atalanta al terzo posto, superandola in virtù degli scontri diretti. Battere la Dea, inoltre, significherebbe rimanere a -6 dalla testa della classifica, dopo le vittorie di Inter e Napoli, capaci di superare rispettivamente Monza e Fiorentina. L'arbitro del match è. Di seguito la designazione completa.

27' - Sozza fischia un calcio di rigore per l'Atalanta per un tocco di mano di McKennie. Le parole di Luca Marelli: "Bisogna prima valutare se il tocco di Lookman è avvenuto col braccio o con la spalla, si procede poi a vedere il contatto di braccio di McKennie. Per quanto riguarda McKennie tocca con la mano e quindi è automaticamente calcio di rigore, ma va controllato prima l'intervento di Lookman".