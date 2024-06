Calafiori-Juventus: le ultime di mercato

Riccardorimarrà al. O almeno questo è quanto dichiarato dall'ad del club rossoblù Claudio, intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Vincenzo Italiano. "Su Calafiori la volontà è di confermare gran parte della rosa di questa stagione", le parole del dirigente. "Vogliamo andare avanti con questo gruppo che può ancora migliorare. Preferiamo continuare con loro,".Il difensore classe 2002, attualmente impegnato con la Nazionale azzurra agli Europei, è un obiettivo di mercato della, che ha già raggiunto un’intesa di massima con il suo agente, Alessandro Lucci, sulla base di un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro netti a stagione. Al club bianconero, però, resta da trovare l'accordo con il Bologna, dettaglio tutt'altro che irrilevante considerando che il club felsineo dovrà corrispondere il 50% di quanto acquisito dalla cessione al Basilea. Cosa che, ovviamente, spinge ad alzare notevolmente le richieste, ben lontane dai 25 milioni di euro che sperava di investire per lui la Juve.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.