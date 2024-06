La situazione

Riccardocontinua ad essere obiettivo di mercato della Juventus.lo vuole portare in bianconero, in modo tale da andare a comporre conun'importante linea difensiva da affidare a, come riferito da Calciomercato.Cinque anni e un contratto da 2/2.5 milioni e mezzo per il mancino ex. Tuttavia ilnon vuole privarsi del giocatore.Dunque la trattativa potrebbe aver subito dei rallentamenti, ma l'intenzione dellaè quella di continuare il pressing. A questo punto non va nemmeno esclusa l'ipotesi che possa essere il giocatore stesso a forzare la mano, magari facendo leva proprio sull'accordo già trovato con il club bianconero.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.