Accordo tra la Juventus e Calafiori



Le cifre



Quanto chiede il Bologna?



Le contropartite tecniche

Riccardosta vivendo un momento cruciale della sua carriera. Dopo aver partecipato al suo primo Europeo con la maglia azzurra, il giovane difensore romano deve prendere una decisione importante per il suo futuro. Laè la sua priorità assoluta, nonostante il forte interesse del Bayer Leverkusen. Calafiori desidera continuare a lavorare con Thiago Motta, l'allenatore che più di tutti ha compreso e valorizzato il suo potenziale.La Juventus è particolarmente interessata a Calafiori per le sue capacità di mancino e la sua abilità nel far ripartire l'azione, sia dal basso che palla al piede. Nell'ultima stagione, infatti, con la maglia del Bologna ha collezionato ben 5 assist decisivi.L'agente del giocatore,, ha raggiunto un'intesa di massima con Cristianoper un contratto di cinque anni, con uno stipendio annuo di circa 2/2,5 milioni di euro.La prossima settimana sarà determinante per la trattativa tra. Il Bologna chiede 30 milioni di euro cash per il giocatore, di cui il 50% andrebbe al Basilea.Tuttavia, la Juventus vorrebbe inserire delle contropartite tecniche per ridurre l'esborso economico. Tra i nomi possibili figuranoVai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.