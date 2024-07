Riccardoè stato senza dubbio una delle sorprese più positive per l'Italia durante l'Europeo. Il giovane difensore del Bologna ha dimostrato di essere all'altezza del livello di competizione. La sua assenza per squalifica, dovuta a una somma di ammonizioni, è stata chiaramente avvertita nell'ultima partita contro la Svizzera, che ha visto gli Azzurri sconfitti con un pesante 2-0.Calafiori ha condiviso su Instagram un post per riflettere su questa esperienza, che rimarrà sempre nel suo cuore. Ecco il messaggio che ha pubblicato sui social."È stato un orgoglio immenso indossare questa maglia e rappresentare questi colori... Grazie di tutto, forza Azzurri!".