For all the people just finding out about Calafiori, where have you been the past nine months? #WeAreOne pic.twitter.com/X1rbVjcnjg — Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 16, 2024

non si è smentito e dopo la grande stagione con il Bologna, ha convinto anche nell'esordio dell'Italia a Euro2024. Il difensore è sceso in campo dal primo minuto contro l'Albania accanto ad Alessandro Bastoni. Una prova positiva per il 22enne che ha avuto solo una sbavatura nel finale che per fortuna degli azzurri non è costata cara grazie alla parata di Donnarumma.L'attenzione su Calafiori è massima considerando anche le voci di mercato eIl Bologna sui social, attraverso il profilo X in inglese ha mandato un messaggio proprio in "risposta" ai tanti consensi che sta ricevendo in queste ore Calafiori. "A tutti coloro che hanno appena scoperto Calafiori, dove eravate negli ultimi nove mesi?", il messaggio pubblicato.