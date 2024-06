Intorno al Westfalenstadion, i tifosi dell’Albania avevano appena avviato i loro festeggiamenti, felici nonostante la sconfitta, consapevoli che essere lì rappresentava già una vittoria per un popolo sparpagliato per l’Europa e soprattutto per la Germania.Nel frattempo, come oggi riporta Repubblica, all’interno dello stadio, c’era un giovane che continuava a coltivare il suo sogno con determinazione. Riccardo, difensore di 22 anni del Bologna, si era improvvisamente trasformato nel “”, passando da un'entrata in squadra all'ultimo momento a titolare indiscusso. Con il compagno di difesa Bastoni, hanno formato una coppia inedita, celebrata per il loro palleggio preciso e l’impostazione del gioco fluida, che ricorda quella di veri registi (e con Di Lorenzo, anche tre), ma anche per i loro eleganti interventi difensivi.