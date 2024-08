Perché Calafiori non sta giocando nell'Arsenal?

è stato al centro del mercato quest'estate; lo voleva lache poi ha abbandonato la pista per i costi dell'operazione e alla fine il giocatore si è trasferito all'. L'avventura con i gunners però deve ancora decollare visto il poco minutaggio concessogli da Arteta nelle prime tre gare di Premier League.Nel mach odierno contro il Brighton, Calafiori è subentrato al 59esimo minuto mentre nelle prime due gare aveva giocato solo 11 minuti. Al momento la coppia titolare in mezzo alla difesa è composta da Gabriel e Saliba mentre a sinistra c'è Timber. Calafiori parte dietro nelle gerarchie e dovrà guadagnarsi un posto nel corso della stagione.