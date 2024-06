Riccardo, a Sky Sport, parla così della sua partita.- "Se ti senti realizzato? Se sono uno dei pilastri, non lo so. Era importantissimo reagire e cambiare atteggiamento. Al di là di tutto l'abbiamo fatto bene oltre alle altre partite. Non sono soddisfatto, di più. Dispiace che non ci sono nella prossima partita".- "Non so dove ho trovato le energie, è stata una partita tosta, ma avevo bisogno di dare qualcosa alla Nazionale, che mi ha accolto benissimo. Non volevo finire qui l'avventura".- A Capello: "Grazie per i complimenti, fanno morale. Il mister ci fa vedere tanti video sull'ultima situazione, serve stare pronti e lucidi. L'ho visto con la coda dell'occhio e l'ho data lì, cerchiamo di continuare così".- "Cos'ho pensato? A poco. Ero solo contentissimo, emozione difficile da spiegare. Erano tutte le emozioni di questi giorni, non hai tempo di tirarle fuori, devi pensare alla partita, buona o brutta prestazione. Volevo rifarmi dopo l'autogol. Ci sono riuscito. Posso aiutare la nazionale in altri modi. Ai quarti ci vediamo? Per forza!".