Ormai giocare 12v10 é dura #Juvelazio — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) October 19, 2024

. L'ex attaccante dellanon ha preso bene, evidentemente, le decisioni arbitrali che, a detta sua e del ds biancoceleste Angelo Mariano Fabiani , hanno condizionato il match di questa sera all'Allianz Stadium contro la. "Ormai giocare 12v10 è dura", il lapidario commento su X del giocatore ecuadoriano, che fa seguito appunto alle parole del dirigente del club.Quest'ultimo si è concentrato nello specifico sull'episodio che ha visto coinvoltoa contatto con Patric: "Douglas dà un pugno a Patric ma lì non interviene il Var, lo stesso Douglas va con il piede a martello su Rovella e il Var non interviene. Ma interviene sull’espulsione dove secondo me l’arbitro va assolto perché ci aveva visto bene. Non poteva vedere il pugno, ma lì il var non era intervenuto. Questo Var a cosa serve? Se serve deve servire per tutti, a volte funziona a senso unico".