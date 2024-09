A Cagliari si sono verificati "scontri particolarmente violenti" durante la partita tra il Cagliari e il Napoli, come riportato dal bordocampista di DAZN. Il clima di tensione si è fatto sentire sugli spalti, con lanci di oggetti e fumogeni che hanno creato momenti di forte agitazione. La situazione è diventata così critica che l'arbitro è stato costretto a sospendere il match per alcuni minuti. Durante l'interruzione, alcune rappresentanze delle squadre si sono recate sotto il settore ospiti per cercare di calmare gli animi e riportare la situazione sotto controllo.