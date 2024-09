Al 18° minuto si sblocca il match all'Unipol Domus, con il Napoli che passa in vantaggio contro il Cagliari grazie a Giovanni Di Lorenzo. L'azione parte sulla fascia destra, con Politano che serve Lukaku al centro dell'area. Il belga fa da sponda per l'accorrente Di Lorenzo, il cui tiro di sinistro trova una deviazione decisiva da parte di Mina, ingannando così il portiere Scuffet. La deviazione è fondamentale per mandare fuori tempo l'estremo difensore del Cagliari, permettendo al capitano del Napoli di portare la sua squadra in vantaggio.