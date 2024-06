Antonio Cabrini, a IlBiancoNero.com, parla così dall'evento Football Moments, il torneo di Padel organizzato da Fondazione per la Ricerca sul Cancro dell'Istituto Candiolo.



NAZIONALE - “Un percorso non facile per le squadre che ha incontrato. Bisogna dire, però, che non conta quello che hai fatto qualche giorno prima, ma quello che farà l’Italia domani contro la Svizzera. Ormai sono tutte finali, quindi sono tutte partite difficili e complicate”.



SINGOLI - “Non bisogna dare la colpa agli attaccanti perché non stanno segnando in questo momento. In questi Europei può andare avanti una squadra che fa gruppo e che gioca un calcio che può far vedere alla gente delle belle giocate. Serve un gioco globale che può portarti solo risultati positivi”.



ITALIA SENZA JUVE - “Questo non significa che nella Juve non ci siano giocatori bravi. Purtroppo c’è poca qualità nei settori giovanili e quindi nascono pochi giocatori che possono ambire alla Nazionale. Molti dei ragazzi della Nazionale nei loro club fanno panchina”.



CALAFIORI - “Un giocatore che va in nazionale e che raggiunge certi livelli è sicuramente un calciatore che può ambire ad alti livelli. Qualsiasi giocatore della nazionale italiana può ambire ad un top club”.