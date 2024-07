Cabal, i numeri della stagione 2023-2024

Presenze: 22

Presenze da titolare: 17

Minuti giocati: 1498

Ammonizioni: 6

Intercetti a partita: 1.2

Palloni recuperati a partita: 3.1

Juan Cabal può diventare presto il nuovo rinforzo per la difesa della Juventus. C'è stata un'accelerata da parte dei bianconeri che hanno sorpassato l'Inter - anch'essa interessata al colombiano - e adesso si tratta di completare l'operazione. Ma com'è andata l'ultima stagione di Cabal con la maglia del Verona?Cabal ha concluso la sua seconda stagione in Serie A, entrambe disputate con il Verona. Nell'ultimo anno, il difensore ha dovuto convivere con un infortunio al bicipite femorale che lo ha tenuto fermo per diverso tempo nella prima parte della stagione. Il suo anno possiamo dire che sia iniziato davvero solamente a gennaio, quando ha iniziato a giocare con continuità senza più uscire dal campo e diventando un titolare inamovibile del Verona. Ecco i suoi numeri stagionali.