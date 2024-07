C'è un indizio emerso poco fa che sembra lasciar intendere l'imminente addio aldi Juan, segnalato a un passo dalla Juventus : come raccolto dalla nostra redazione, il difensore colombiano classe 2001 non è comparso nemmeno nella distinta dei giocatori gialloblù che quest'oggi alle 17.30, al terzo giorno di ritiro, sono scesi in campo per un'contro la Top 22 Dilettanti Verona. Sembra tutto apparecchiato, dunque, per la partenza di Cabal, che i bianconeri hanno soffiato all'Inter mettendo sul piatto 12 milioni di euro complessivi (compresi 2 di bonus).