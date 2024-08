Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Juventus,ha parlato anche delle emozioni provate al momento del suo approdo in bianconero. "Essere arrivato allaè la cosa più bella successa nella mia carriera", il commento del difensore colombiano. "Non ho neanche le parole adatte, non so come esprimermi se non con 'wow, sono qui davvero!'. Non riesco a smettere di piangere a volte, e non riuscivo quando me l'hanno confermato. Volevo solo venire qui il prima possibile. Gioia non solo mia, ma della mia famiglia. Di tutte le persone che mi hanno accompagnato affinché crescessi. Mi riempie il cuore. E voglio restituire tutto questo".