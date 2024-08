La conferenza stampa LIVE di Cabal



Le cifre di Cabal alla Juventus

Altro giro, altra presentazione in casa. Dopo le parole di Douglas Luiz, è arrivato a Torino per dare il suo contributo alla difesa un elemento dal potenziale importante:Cabal arriva dopo aver impressionato con le sue prestazioni al Verona, ed è pronto a indossare la maglia bianconera e a iniziare questa nuova avventura con ambizione e determinazione. Con la sua forza fisica, il senso della posizione e la capacità di leggere il gioco, l'obiettivo del club è quello di farlo diventare un pilastro importante per la nostra squadra."Buongiorno a tutti. Sono contentissimo di essere arrivato in questa squadra. Per me è davvero un sogno poter essere arrivato in una delle squadre più grandi in Italia e nel mondo. Ho lavorato tanto in questa settimana per poter riuscire a realizzare il mio sogno, non è solo fermarmi un anno, ma diventare un giocatore importante come Chiellini, Bonucci, Cannavaro"."Tutto il mio talento, ciò che sono come persona, dove provo a fare il meglio, in campo e fuori. Il meglio. Qualsiasi cosa voglia il mister. Cercherò di migliorare su tutti i fronti""Se dovessi usare una sola parola sarebbe resilienza. Ho lottato davvero tanto per questo mio sogno. E in molti hanno visto che avevo già la maglia della Juve sin da piccolo e ho sempre inseguito l'obiettivo della Juve. Quando sono arrivato in Italia ero più vicino e grazie al cielo sono arrivato qua. Ho diversi riferimenti: Cristiano, Alex Sandro, Cuadrado. Vari giocatori che sono passati, voglio fare la storia della Juve"."Una decisione legata molto al mio sogno, non solo il mio ma anche quello della mia famiglia, della mia società. Non volevo parlare dell'altra società, che pure era grande. Il mio obiettivo era arrivare qui"."Sono diversi i giocatori che mi hanno ispirato. Ho avuto la fortuna di vederli potere giocare. Ho giocato e condiviso il campo con molti di loro. Ne conosco diversi che sono grandi anche fuori dal campo. Come Zapata. L'ho incontrato e mi ha aiutato molto. Ho parlato con Cuadrado. Ci siamo scambiati qualche parola. Mi ha detto che era la decisione giusta, che non c'era altra squadra come questa"."Mi ha detto di godermela innanzitutto, di continuare a essere me stesso, di cercare di diventare un giocatore migliore. Il talento a volte non è sufficiente. E lui è una persona corretta, sempre bravo come calciatore e so che mi aiuterà a imparare molte cose su di me"."Tra i giocatori che ammiravo da più giovane, Marcelo. Il laterale sinistro del Brasile. Ne conosco molti altri. Ne ho visti altri. Ho raccolto informazioni su di loro. E' fondamentale guardare i giocatori bravi"."Forse ce l'avevo già a Verona, penso sia importante credere in te stesso. Devi avere la fiducia che tutto andrà bene. Non è stato facile questo percorso. Mi sono abituato a questo nuovo calcio, al campionato italiano, ora posso mettere in campo il mio livello"."Mi sento ancora un po' stranito quando entro nello spogliatoio. Dico ancora: wow, sono ancora qua con i grandi giocatori. Sono ancora molto sorpreso e molto felice di quello che sto scoprendo. Di come mi hanno accolto. Dalla società, dallo staff, da tutti. Voglio restituire tanto, tutto quello che ho ricevuto"."Sì, si tratta più di qualcosa di mentale. Nel calcio si soffre tanto, ma c'è molto anche di mentale, bisogna essere forti per avere fiducia in se stessi e crescere come persona e come calciatore. Oggi penso che a prescindere dal calcio occorra essere forti e solidi"."Essere arrivato alla Juve è la cosa più bella successa nella mia carriera. Non ho neanche le parole adatte, non so come esprimere se non con 'wow, sono qui davvero!'. Non riesco a smettere di piangere a volte, e non riuscivo quando me l'hanno confermato. Volevo solo venire qui il prima possibile. Gioia non solo mia, ma della mia famiglia. Di tutte le persone che mi hanno accompagnato affinché crescessi. Mi riempie il cuore. E voglio restituire tutto questo"."Nello spogliatoio penso che si sappia chi sia il leader e il capitano. Ma tutti siamo leader, andiamo tutti verso l'obiettivo. Non credo occorra intrufolarmi, si lavora quotidianamente per questo. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo e siamo tutti leader allo stesso modo"."A casa? Vogliono tutti le magliette, c'è anche una bella atmosfera con i compagni. C'è un'energia bella. Quando arrivi in una squadra nuova, sei il più piccolo, non sai. Ma mi sono sentito sin da subito parte della squadra e sono felice di poter inviare le magliette in Colombia".Cabal arriva alla Juve a fronte di un corrispettivo di 11 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 1,8 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.