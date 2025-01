Dal sito ufficiale della Juventus, il messaggio di auguri per il compleanno di Juan Cabal, attualmente ai box per la rottura del crociato.Compleanno a tinte bianconere per, sbarcato allala scorsa estate e che oggi, 8 gennaio 2025, compie 24 anni.: sette presenze in campionato, due in Champions League - condite con la giocata decisiva nel match casalingo vinto contro la Lazio e tante altre ottime intuizioni non solo a livello offensivo.Una crescita interrotta purtroppo lo scorso novembre da un grave infortunio mentre vestiva la maglia della nazionale colombiana: Cabal ha subìto un intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e resterà fuori per il resto della stagione.Pronto però, non appena sarà possibile in futuro, a rifarsi vestendo i nostri colori.Tanti auguri e a presto, Juan!