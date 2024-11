Non si hanno ancora aggiornamenti sul fronte, che si rivedrà a breve al JMedical dopo aver lasciato il ritiro della Colombia con, sulle spalle, il peso di una delle diagnosi più infauste per un calciatore, ovvero la possibile rottura del crociato. Il difensore dovrebbe presentarsi al centro medico dellanelle prossime ore, per svolgere gli esami del caso che andranno a confermare (o smentire) le sensazioni trapelate ieri a caldo . In ogni caso si teme già un lungo stop per il classe 2001, che con Thiago Motta stava trovando spazio e lo avrebbe avuto ancora, con tutta probabilità, vista l'assenza di Gleison Bremer.