Le parole di Gigida Casa Azzurri:OLIVER NON HA ESPULSO RODRI - "Non ho visto in particolar modo quell'azione. A parte tutto, credo si stia parlando di un arbitro di grande livello".DEL PIERO - "Le emozioni di ieri le ho rivissute rivedendo Del Piero, nonostante io sia uno che cerca di scordarsi il passato perché vivo nel presente. Ma rivedendo Alex qualche passaggino a quei ricordi l'ho fatto".SPALLETTI-LIPPI - "C'è molta somiglianza. Ad esempio nella gestione degli uomini e del gruppo, c'è un momento nel quale è bello essere amico, ma a volte devi far capire che sei un comandate, queste due cose alternate devono esserci se si vuole essere protagonisti fino in fondo".