Gigi Buffon a margine del Festival della Serie A, tenutosi a Parma, ha parlato del Napoli e di Antonio Conte, che ha avuto da tecnico alla Juventus: "La vedo come Vieri. Il prossimo anno il Napoli se va male arriva secondo. E quindi, grande attenzione. Secondo me è bello che ci sia stata questa unione tra la passione e il colore di Napoli e il carisma e la passione di Antonio Conte. Può venir fuori un bel mix."L'ex portiere della Juventus ha anche parlato di cosa voglia dire allenarsi con Conte senza l'impego delle Coppe Europee, come era accaduto ad esemopio nella prima stagione dell'allenatore a Torino: "Allenarsi con Conte per una settimana intera senza Coppe? I ragazzi del Napoli faranno un’esperienza unica, glielo posso assicurare. Vicino al mistico (ride). Però, credo che ne valga la pena”.