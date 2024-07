L'ex portiere Gianluigi Buffon, ora capo delegazione della Nazionale italiana, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni dei media presenti al suo ritorno a Milano dalla spedizione di Euro 2024 in terra tedesca, conclusasi con grande delusione agli ottavi di finale. Parlando con Sky,ha espresso profonda amarezza per l'uscita prematura della squadra dal torneo, sottolineando come l'Italia avesse grandi aspettative e speranze di fare bene."Con i ragazzi ho instaurato un bel rapporto, in questo periodo abbiamo parlato e pensavamo di migliorare in questi 30 giorni le cose che ci mancavano. Invece non siamo riussciti a decollare come speravamo. Dovevamo fare degli step convincenti e non andare a singhiozzo come negli ultimi dieci anni. Il gruppo? "Il gruppo poteva far meglio, come tutti noi: anche io nel mio ruolo posso aver deluso le aspettative e ognuno si prende le responsabilità del caso. Mondiale? Per l'Italia è il minimo sindacale, l'obiettivo è quello ma bisogna fare dei passi avanti".