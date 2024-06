Gigi, dal Festival della Serie A, parla così del momento del calcio italiano.“I risultati non devono essere l’unica cosa che interessa, ma hai bisogno a volte di quelli perché certifica il buon lavoro svolto, è come agli esami, se prendi un bel voto sai che sei sulla strada buona. Il lavoro svolto nei sei-sette ultimi anni sta dando dei frutti molto succulenti”."In questo momento è il migliore al mondo, fatico a trovare qualcuno meglio di lui. Ci sono dei momenti in cui riesce a fare meglio e altri in cui fa peggio, ma lo metto comunque davanti a portieri come Courtois, Neuer e Ter Stegen"."Se va male arrivano secondi. Ritengo molto bello il fatto che ci sia questa unione tra la passione di Napoli e il carisma di Conte, credo che possa uscire fuori un bel mix. I giocatori sanno bene che con lui in panchina faranno un'esperienza unica, vicina al mistico. E ne varrà sicuramente la pena".