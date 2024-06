Buffon, le parole su Bonucci

Dopo il messaggio pubblicato nei giorni scorsi, Gianluigi Buffon è tornato a parlare di Leonardo Bonucci che si è ritirato dal calcio. "Leo è stato un grandissimo campione, un grande leader, un ragazzo generoso".Buffon ai microfoni di Rai 2 ha omaggiato il suo ex compagno alla Juve e alla Nazionale. Queste le sue parole su Bonucci: "Sii è sempre sacrificato per la causa, a prescindere dalla sua forma fisica e dai suoi acciacchi. Ha scritto delle pagine fondamentali per la nostra nazionale. Ci ha reso orgogliosi e ci ha fatto gioire diverse volte".