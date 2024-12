Infortunio Buongiorno, tornerà per la Juventus?

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno si è infortunato nel corso dell'allenamento di questa mattina agli ordini di Antonio Conte. "Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione" dice il comunicato della società partenopea.Stando a quanto riferisce Sky il tempo di recupero è di circa un mese. Per questo, l'auspicio di Antonio Conte è quello di riavere il difensore a disposizione per la sfida del 26 gennaio al Maradona contro la Juventus di Thiago Motta.