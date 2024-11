A Radio DeeJay, Pasqualeparla così di Dusane degli attaccanti del campionato italiano. Ecco le parole."Adesso stanno parlando tutti di Vlahovic, ma due anni fa sono stato il primo a dire che l’affare lo ha fatto la Fiorentina a venderlo per tutti quei milioni. Per me è un giocatore mediocre. Ma quando fa gol? Nelle partite decisive non c’è mai. L’anno scorso in Inter-Juventus ha sbagliato uno stop a cinque metri dalla porta. Se in quell'occasione avesse fatto gol, con Allegri in panchina la Juventus avrebbe vinto sicuramente, e forse anche lo scudetto".