Brugge senza il miglior attaccante: il club l'ha appena ceduto

BELGA MAG/AFP via Getty Images

C'è tuttavia qualche eccezione: il Bruges, prossimo avversario dei bianconeri (la sfida di martedì è di fatto un confronto diretto per un posto nelle prime 16), ha appena venduto al Wolfsburg il suo giocatore migliore, l'ex bolognese Skov Olsen.La partenza dirappresenta un duro colpo per il Bruges, che perderà un elemento fondamentale del suo attacco. L'attaccante danese, con il suo talento e le sue prestazioni decisive, era stato uno dei protagonisti principali della squadra belga nelle competizioni europee e in campionato. La sua cessione al Wolfsburg potrebbe indebolire ulteriormente il Bruges proprio in un momento cruciale della stagione, quando l'accesso agli ottavi di Champions League è in palio.