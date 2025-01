AFP via Getty Images



Verso Brugge-Juventus: i cambi di Thiago Motta

Pochi giorni dopoi bianconeri tornano in campo per la sfida di Champions League contro ilTrasferta europea per la squadra diche cerca punti per la qualificazione i playoff ma anche per sperare di accedere direttamente tra le prime 8. Tanti cambi di formazione in vista per il tecnico portoghese.La Juventus cambierà diversi giocatori rispetto all'ultima partita. Dovrebbero esserci almeno tre uomini diversi nella formazione iniziale. Ovvero Savona, nel ruolo di terzino destro, Douglas Luiz in mezzo al campo, Weah a destra. Ma occhio anche a Vlahovic, che parte dietro nel ballottaggio con Nico Gonzalez ma spera comunque in una maglia.